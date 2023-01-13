المرابطون : الرئيس الحسيني أثبت دائماً أن مصلحة الوطن اللبناني تعلو على جميع المصالح

نعت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون دولة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني في بيان لها وجاء فيه :”خسر المرابطون صديقاً وطنياً وعروبياً كبيراً، وخسر لبنان قيمة رئاسية مسؤولة، وفكراً دستورياً عميقاً، هو دولة الرئيس حسين الحسيني، الذي مارس العمل السياسي بنبل وأخلاق قلّ نظيرها في الساحة السياسية اللبنانية، فكان خير نائب وخير رئيساً لمجلس النواب، حيث أثبت دائماً أن مصلحة الوطن اللبناني تعلو على جميع المصالح الشخصية والسياسية.

وداعاً أيها الوفي، دولة الرئيس حسين الحسيني، الذي يفتقدك كل اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب، في زمن الطوائفية والمذهبية، والخفة في التعاطي في الشأن السياسي اللبناني، وعلى الأخص الشأن القانوني والدستوري”.

المصدر: المرابطون