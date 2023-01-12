وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 12 2023 - 22:30
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
12 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الإمام السيد علي الخامنئي: العدو دخل في الأحداث الأخيرة في إيران بخطة شاملة لكنّه أخطأ في الحسابات
لبنان: تشييع رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني في بلدة شمسطار البقاعية بمشاركة رسمية وشعبية حاشدة
الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ينظم لقاءً تكريميا في ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني تحت عنوان شهيد القدس
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني عبر الحدود من أجل قضية فلسطين التي هي قضية كل انسان شريف
الشيخ قاسم: المقاومة في خط تصاعدي وكل سنة تمر نصبح أقوى وأفضل في المنطقة بعكس انتكاسات اعدائنا وضعفهم
الشيخ قاسم: سنستمر على قاعدة أن من حقنا أن نسترد الأرض المحتلة وأن نكون اسيادا في بلدنا وأن ننتخب رئيسا بملء ارادتنا
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود: مهمتنا إعادة الأمة الى صراط الله المستقيم لا أن تبقى في الضلالة
مسؤول العلاقات الخارجية في حماس أسامة حمدان: انجازات الشهيد سليماني لفلسطين كثيرة أهمها جمع المقاومين على قضية فلسطين
مصادر المنار: جدول أعمال مجلس الوزراء المرتقب يتألف من 9 بنود أبرزها الكهرباء وفتح الاعتمادات وترقيات العسكريين
مصادر حزب الله للمنار: الحزب يشارك بجلسة حكومة يكون جدول أعمالها مؤلف من بند واحد هو الكهرباء
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: النزوح السوري أزمة كيانية وقرارنا أن لا نتخلى عن حق النازحين بالعودة لوطنهم
باسيل: على المجتمع الدولي التوقف عن الضغط على لبنان وتمويل النازحين في لبنان وتخويفهم من العودة الى أرضهم
وزير الخارجية عبد الله بوحبيب: لا يمكننا إبقاء مليوني نازح على أراضينا والمجتمع الدولي يجب أن يساعدنا على عودتهم
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى بيروت في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين
عبد اللهيان: ندعو جميع الأفرقاء من خلال الحوار الداخلي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية واستكمال العملية السياسية
عبد اللهيان: الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تبقى داعمة للبنان وشعبه وجيشه ومقاومته
النائب قبلان قبلان خلال استقبال عبد اللهيان: ليس جديدا على إيران الوقوف إلى جانب المستضعفين في لبنان والمنطقة
القضاء المالي إدعى على 15 شخصا يعملون في مطار بيروت بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع
استشهاد الشابين حبيب محمد كميل وعبد الهادي نزال إثر إصابتهما خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلية لبلدة قباطية بجنين
الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 100 جندي أوكراني على محور كراسنو_ليمان الاربعاء خلال العمليات النشطة للوحدات الروسية
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له
وزير الخارجية التركي: اللقاء المرتقب بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا قد يعقد أوائل شباط / فبراير المقبل
وزير الكهرباء العراقي: نسعى لتوقيع اتفاقية مع إيران لضمان استقرار الطاقة
رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري يحث الكونغرس على التحقيق مع بايدن بعد العثور على وثائق سرية في منزله في ولاية ديلاوير
رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس يطلب من البنتاغون تقييم إذا ما لحق ضرر بالأمن القومي نتيجة احتفاظ بايدن بوثائق سرية
الرئيس الأميركي جو بايدن: سأتعاون بشكل كامل مع وزارة العدل في قضية الوثائق
إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية تعلن عودة عملياتها إلى طبيعتها بعد عطل فني تسبب بتأجيل 1320 رحلة وإلغاء 115 أخرى
مالي: مقتل 14 جنديا وإصابة 11 آخرين بجروح خلال اشتباكات مع جماعات إرهابية في وسط البلاد
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة: السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرا على الاطلاق في العالم
وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين
منذ 2 ساعة
12 January، 2023
عاجل
حسين أمير عبد اللهيان
التعليقات
ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني وصل الى بيروت في زيارة رسمية تستمر 3 ايام
سانا : وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية
السيد حسن نصرالله استقبل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}