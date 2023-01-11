آخر ما سجله سعر صرف الدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2023 - 18:18

آخر ما سجله سعر صرف الدولار

منذ 2 ساعة 11 January، 2023
الدولار الاميركي
لبنان

واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء قفزاته حيث سجّل مساء اليوم 46800 ليرة.

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