الدفاع الروسية: إسقاط ثلاث مقاتلات أوكرانية من طراز “سو-25”

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء عن إسقاط القوات الفضائية الجوية الروسية ثلاث مقاتلات أوكرانية من طراز “سو-25” في جمهورية دونيتسك الشعبية. وجاء في النشرة التي قدمتها الوزارة “لسير الأعمال القتالية” في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أن “القوات المسلحة قامت بتحييد أكثر من 100 جندي أوكراني في مناطق مختلفة”.

وأوضح التقرير أنه “تم تحييد أكثر من 20 جنديا أوكرانيا و3 شاحنات صغيرة في اتجاه “يوجنو دونيتسك”، فيما فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 40 جندياً من الكتيبة رقم 95 المحمولة جوا واللواء رقم 103 في اتجاه “كراسنوليمان”، علاوة على تصفية ما يصل إلى 50 جنديا في اتجاه دونيتسك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”.

كذلك، “قصفت القوات المسلحة الروسية وحدات من لوائي مشاة بمحركات من القوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم في اتجاه دونيتسك، ودمرت 4 مدافع ذاتية الحركة من طراز “Krab” بولندية الصنع في جمهورية دونيتسك”.

كما دمرت القوات المسلحة الروسية “رادارين مضادين للبطاريات من صنع الولايات المتحدة الأمريكية من طراز AN/TPQ-50 وAN/TPQ-36 في جمهورية دونيتسك الشعبية”، بحسب تقرير الدفاع الروسية.

المصدر: روسيا اليوم