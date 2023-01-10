لأول مرة في العالم: روبوت “محام” يبت في دعوى قضائية للبشر

يستعد أول محامٍ آليّ (روبوت) في العالم للدخول إلى المحاكم الأمريكية، في خطوة تاريخية، حيث سيرفع دعوى قضائية، في شباط المقبل، لمساعدة شخص في دعوى ضده تتعلق بمخالفة تجاوز السرعة.

وسيتواصل هذا المحامي الآلي بالهاتف الذكي مع المتهم، ويستمع إلى التعليق لتزويد موكله بتعليمات حول ما سيقوله في الحجج، فيما لم يتم الكشف عن مكان المحكمة واسم المدعى عليه، وفقا لـ”يو إيس إيه” توداي.

وسيتابع المحامي الآلي الأسئلة لمعرفة تفاصيل حالتك، مثل “هل كنت أنت أو أي شخص تعرفه يقود سيارتك؟”، أو “هل كان من الصعب فهم لافتات وقوف السيارات؟” وبعد أن يُحلل إجاباتك يقرر الروبوت ما إذا كنت مؤهلاً للاستئناف، وإذا كانت الإجابة بنعم فسيصدر خطاب استئناف يمكن تقديمه إلى المحاكم.

وكانت الصين أول من استخدم الذكاء الاصطناعي في قاعة المحكمة.

المصدر: سبوتنيك