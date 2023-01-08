الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في تل ابيب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2023 - 19:32

الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في تل ابيب

منذ 1 ساعة 8 January، 2023
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تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

آلاف المستوطنين الصهاينة يتظاهرون ضد حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة.

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