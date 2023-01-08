اللواء باقري : استراتيجية إيران لطرد القوات الإرهابية الأمريكية من المنطقة ستتواصل

اكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ان استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطرد القوات الإرهابية الأمريكية من المنطقة ستتواصل حتى تحقيق هذا الهدف مشددا على أن الجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة ما زالتا تحتفظان بحق الانتقام من آمري ومنفذي جريمة اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني.

وفي رسالة وجهها بمناسبة ذكرى “عملية الشهيد سليماني” التي تم فيها دك القوات الاميركية في قاعدة “عين الاسد” غرب العراق ، قال اللواء باقري ان هذه العملية كانت بداية عمل واستراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة كما كان الشهيد الحاج قاسم يحاول تحقيقه وهو طرد القوات الإرهابية الأمريكية من المنطقة.

المصدر: المنار