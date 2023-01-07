حسين النمر: الفساد والضغط الاميركي أوصلا لبنان الى ما نحن عليه

اعتبر مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر أن” الأسباب التي أوصلت لبنان الى ما نحن عليه واضحة ومعروفة، أولها الفاسدون والمفسدون، وثانيها الضغط الأميركي من أجل اركاع هذا المجتمع”.

وأضاف خلال لقاء خيري نظمته مديرية الأنشطة النسائية في “هيئة دعم المقاومة الاسلامية” في قاعة “قصر بعلبك” التراثي السبت “نحن بحاجة إلى تحصين هذا المجتمع في خدماته العامة، وفي هذا الإتجاه حزب الله لم يترك ما عليه، فخلال جائحة كورونا كنا حاضرون نحن والوزارة وجميع أجهزتنا الصحية، وفي مواجهة الحصار الإقتصادي لجأ حزب الله الى أساليب متعددة من الخدمة، وأهمها بطاقة السجاد، التي يستفيد منها 89 الف عائلة في منطقة البقاع”.

واكد النمر أن “حزب الله يتكفل اليوم مؤسسات الدولة، ويتحمل أعباء كلفتها التشغيلية ويمدها بالمازوت، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يتكفل مؤسسات المياه بالكامل من تشغيل وأجور وصيانة”، وتابع “نحن من موقعنا كنا وما زلنا حاضرين لأن نستمر في تحصين هذا المجتمع والوقوف الى جانبه وجانب مؤسساته ولن نسمح بأن ينهار”، واوضح ان “كل المطلوب من المجتمع هو الفهم الحقيقي للمشروع الأمريكي في المنطقة، لأن أميركا اليوم في لبنان تعطل كل شيء حتى موضوع رئاسة الجمهورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام