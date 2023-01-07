عسكريون بريطانيون يتهمون الأمير هاري بالخيانة

اتهم عسكريون بريطانيون الأمير هاري بـ “خيانة الجيش وتعريض الجنود والجمهور العام للخطر”، بعدكشفه عن قتل 25 شخصا من عناصر حركة “طالبان” أثناء خدمته في أفغانستان.

وحذر الكولونيل ريتشارد كيمب، القائد السابق للقوات البريطانية في أفغانستان، حركة طالبان من استغلال تصريحات دوق ساسكس “السيئة”. وقال كيمب لصحيفة “تلغراف” “ستغذي كلماته (الأمير هاري) الدعاية الجهادية لشن هجمات ضد المملكة المتحدة”.

بدوره، اتهم الكولونيل تيم كولينز، الذي ألقى كلمة في معركة عشية العدوان على العراق عام 2003، الأمير بـ “خيانة الجيش بنفس الطريقة التي خان بها عائلته”، قائلاً “أعتقد أنه ساذج تماماً، لا يوجد فهم لما يفعله وما فعله، لقد احتضنه الجيش دائما بغض النظر عما حدث من قبل”.

وأضاف كولينز “من بين تأكيداته الادعاء بأنه قتل 25 شخصا في أفغانستان. هذه ليست الطريقة التي نتصرف بها في الجيش، ليست هذه الطريقة التي نفكر بها. لقد خذلنا بشدة”.

وفي مذكراته التي تحمل عنوان “الاحتياطي”، كشف الأمير هاري البالغ من العمر 38 عاما، كيف طار عام 2012 في 6 مهام خلال خدمته الثانية في أفغانستان، وقتل 25 من مقاتلي “طالبان”، الذين اعتبرهم “قطع شطرنج أزيلت من اللوحة”.

المصدر: روسيا اليوم