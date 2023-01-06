الشيخ دعموش: الذين لا يتفاعلون مع دعوات الحوار يُدخلون البلد في نفق مسدود – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2023 - 14:22

الشيخ دعموش: الذين لا يتفاعلون مع دعوات الحوار يُدخلون البلد في نفق مسدود

منذ 48 mins 6 January، 2023
الشيخ دعموش
لبنان

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أنّ لا خيار أمام اللبنانيين لإخراج البلد من حالة المُراوحة والدخول في مرحلة الحلول والمعالجات الجديّة سوى التلاقي والتفاهم .
وخلال خطبة الجمعة قال الشيخ دعموش أننا مقتنعون بأنّنا بالحوار والتفاهم مع كل المُخلصين قادرون أن نبني بلدنا وأن نُنجز داخليًا استحقاق الرئاسة وأن نصنع مستقبلاً مُزدهرًا اقتصاديًا للبنان على الرغم من كل ما يُعانيه، ولكن يجب أن تتوافر الإرادة الصادقة والمخلصة والنوايا الطيبة، وأن نكون أقوياء وشجعاناً نعتمد على أنفسنا وعقولنا وتجاربنا.
ولفت إلى أنّ اللبنانيين الذين لا يتفاعلون مع دعوات الحوار ويُراهنون على تدخلات الخارج لإنتاج حلّ لأزمة انتخاب الرئيس يُضيّعون الوقت، ويُدخلون البلد في نفق مسدود.
وأضاف: إذا أردنا أن ننتظر الأمريكي وحلفاءَه ليُقدّموا لنا الحلول فلن نحصل على شيء، لأنّ الأمريكي لا يعنيه أن يكون لبنان بلدًا قويًا ومستقرًا ومزدهرًا، وليس مستعجلًا على إنتخاب رئيس للجمهورية، وما يعنيه هو كيف يؤمّن مصالحه ومصالح الكيان الصهيوني في المنطقة .
وأكد أنّ التوافق الداخلي هو أسرع وأقصر الطرق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

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