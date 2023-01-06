الشيخ دعموش: الذين لا يتفاعلون مع دعوات الحوار يُدخلون البلد في نفق مسدود

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أنّ لا خيار أمام اللبنانيين لإخراج البلد من حالة المُراوحة والدخول في مرحلة الحلول والمعالجات الجديّة سوى التلاقي والتفاهم .

وخلال خطبة الجمعة قال الشيخ دعموش أننا مقتنعون بأنّنا بالحوار والتفاهم مع كل المُخلصين قادرون أن نبني بلدنا وأن نُنجز داخليًا استحقاق الرئاسة وأن نصنع مستقبلاً مُزدهرًا اقتصاديًا للبنان على الرغم من كل ما يُعانيه، ولكن يجب أن تتوافر الإرادة الصادقة والمخلصة والنوايا الطيبة، وأن نكون أقوياء وشجعاناً نعتمد على أنفسنا وعقولنا وتجاربنا.

ولفت إلى أنّ اللبنانيين الذين لا يتفاعلون مع دعوات الحوار ويُراهنون على تدخلات الخارج لإنتاج حلّ لأزمة انتخاب الرئيس يُضيّعون الوقت، ويُدخلون البلد في نفق مسدود.

وأضاف: إذا أردنا أن ننتظر الأمريكي وحلفاءَه ليُقدّموا لنا الحلول فلن نحصل على شيء، لأنّ الأمريكي لا يعنيه أن يكون لبنان بلدًا قويًا ومستقرًا ومزدهرًا، وليس مستعجلًا على إنتخاب رئيس للجمهورية، وما يعنيه هو كيف يؤمّن مصالحه ومصالح الكيان الصهيوني في المنطقة .

وأكد أنّ التوافق الداخلي هو أسرع وأقصر الطرق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.