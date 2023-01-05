متحدون: الادعاء على جهاد العرب ورفاقه في دعوى نفايات المنية

ادعى النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل في شكوى تحالف “متحدون” وشركائه المقدّمة بتاريخ ٢٦ آب ٢٠١٩ على المتعهد جهاد العرب ورفاقه بموجب ورقة الطلب وأحالهم أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال سمراندا نصار اليوم ٥ كانون الثاني ٢٠٢٣ والتي حدّدت يوم الثلاثاء في ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٣ موعد جلسة تحقيق أولى في الملف، حيث تبلّغ محامي تحالف “متحدون” بالأصالة والوكالة كجهة مدّعية موعد الجلسة في هذه الدعوى المتعلقة بنفايات المنية وبأكبر معمل لفرزها في المنطقة.

وبحسب بيان ل”متحدون”، فقد “أبلغ موعد الجلسة من الجهة المدعى عليها المتعهد جهاد العرب وشركة الجهاد للتجارة والتعهدات ش.م.ل. (JCC) ورانيا أبو مصلح وشركة إي إم بي ش.م.ل. (AMB) وممثلي اتحاد بلديات المنية الأسبقين وآخرين، في جرائم مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم ٢٠٠٢/٤٤٤ واتفاقية برشلونة لحماية المتوسط وجرائم أساسية أخرى نص عليها قانون العقوبات”.