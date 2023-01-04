النائب هاشم: السياسات المتبعة منذ سنوات طويلة لحل معضلة الكهرباء لم تكن إلا وعودا فارغة

رأى عضو كتلة” التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم أن “السجال الذي يحيط باستيراد الفيول وساعات التغذية كشف عقم السياسات المتبعة منذ سنوات طويلة لحل معضلة الكهرباء ولم تكن إلا وعودا فارغة”.

وقال في تصريح له اليوم: “ما زال اللبنانيون ينتظرون كهرباء الاربع والعشرين ساعة وتخفيضها الى ان وصلنا الى صفر تغذية. ألايكفي كل هذا الانتظار والكلام كلام؟ ما ينتظره اللبنانيون هو إجراءات تنفيذية وتغذية وإنارة بعيدا من التمنيات أو المحاولات وبعيدا من الارتجال والقرارات التي تزيد الامور سوءا وتزيد في الهدر والخسائر. فما يتردد عن حجم ملايين الدولارات التي يتكبدها اللبنانيون نتيجة استقدام بواخر دون مسوغات قانونية وبدون مقدمات في الوقت الذي يموت فيه المرضى على ابواب المستشفيات وهم احق وليتحمل المسؤولية من اتخذ قرارا استباقيا ارتجاليا غير مسند الى اي اسس قانونية. فإلى متى سياسية الامعان في التوجهات الخاطئة والتي يدفع ثمنها الناس ضرائب وودائع؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام