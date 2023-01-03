الرئيس البرازيلي يلغي خصخصة الشركات المملوكة للدولة التي أقرّها سلفه جايير بولسونارو – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 3 2023 - 01:40
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
02 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
إصابة 8 أشخاص بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال في بلدة بيت ريما
الاحتلال يفرج عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري عقب التحقيق معه لساعات في مركز المسكوبية
قوات الاحتلال تعتقل فتى لحظة خروجه من المسجد الأقصى
قوات الاحتلال تقمع جنازة لمسنة فلسطينية قرب مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل واندلاع مواجهات في المكان
مستوطنون يحرقون مركبة فلسطينية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله
حرس الثورة الاسلامية بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني: الانتقام من قتلة الشهيد أمر مؤكد لا رجعة عنه
الحرس الثوري يجدد التأكيد على الاستعداد للدفاع عن حرم الجمهورية الإسلامية والرد على عداوات نظام الهيمنة والصهيونية
عشرات الالاف من المعزين يتوافدون إلى ضرائح الشهداء في كرمان بذكرى استشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
الخارجية السورية: سوريا تطالب مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية
الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي على مطار دمشق حلقة جديدة من حلقات الجرائم الإسرائيلية واستهداف سوريا وشعبها الصامد
اليمن: اصابة طفل جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي الامريكي في منطقة السلان بمديرية المصلوب
إصابة طفلين يمنيين بجروح جراء اطلاق مرتزقة العدوان السعودي الامريكي النار على مواطنين في قرية مقربة بمحافظة تعز
السلطات الروسية في القرم: اسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود قبالة مدينة سيفاستوبول
الدفاع الروسية: مقتل 63 جنديا روسيا جراء هجوم صاروخي للقوات الأوكرانية على ماكييفكا في دونيتسك
الدفاع الروسية: إسقاط 15 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون
أ ف ب: هيئة الأركان الأوكرانية تعلن مسؤوليتها عن القصف الذي استهدف جنودا روسا في ماكييفكا
مقتل شخصين وفقدان آخرين جراء انهيار أرضي في اليابان
الرئيس البرازيلي يلغي خصخصة الشركات المملوكة للدولة التي أقرّها سلفه جايير بولسونارو
منذ 4 ساعة
2 January، 2023
لولا دا سيلفا
التعليقات
ذات صلة
تنصيب لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة
لولا دا سيلفا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل (أ.ب)
سبوتنيك : توقيف شخص مسلح بسكين وعبوة ناسفة حاول اقتحام حفل تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}