وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق نار تجاه طيران الاستطلاع التابع للاحتلال الصهيوني في أجواء نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2023 - 01:40

وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق نار تجاه طيران الاستطلاع التابع للاحتلال الصهيوني في أجواء نابلس

منذ 4 ساعة 2 January، 2023
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