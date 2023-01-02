الاحتلال يحتجز عشرات الفلسطينيين من قرى غرب جنين بين كفر دان والسيلة الحارثية واليامون ويمنعهم من العودة لمنازلهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2023 - 00:28

الاحتلال يحتجز عشرات الفلسطينيين من قرى غرب جنين بين كفر دان والسيلة الحارثية واليامون ويمنعهم من العودة لمنازلهم

منذ 11 mins 2 January، 2023
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