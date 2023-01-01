الاحتلال الاسرائيلي يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل.. واقتحامات للأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، ثلاثة مواطنين من الخليل بالضفة المحتلة. وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قامت بعملية دهم وتفتيش لعدد من المنازل في مناطق متفرقة بالخليل، واعتقلت كلا من: عرفات ابراهيم القواسمي (58 عاما) وجواد محمد الجعبري (54 عاما) من مدينة الخليل، وزياد العجوري (36 عاما) من بيت أمر بالخليل.

من جهة ثانية، اقتحم عشرات من المستوطنين، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية، أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

هذا ونصبت قوات الاحتلال، صباح اليوم حاجزاً على دوار دير شرف غرب نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن الحاجز أعاق حركة المواطنين وتنقلهم من وإلى مدينة نابلس.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تقوم بإغلاق الحاجز بين الحين والآخر تحت حجج واهية، زاعمة أنه نتيجة عمليات إطلاق نار ينفذها مقاومون تجاه جيش الاحتلال.

واتبعت قوات الاحتلال في السابق أسلوب حصار المدن في جنين ونابلس وشعفاط بالقدس في محاولة لمنع عمليات المقاومة، وخلق حالة من الرفض للمقاومين.

المصدر: فلسطين اليوم