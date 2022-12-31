التوقيفات تتواصل في عقارية بعبدا.. ماذا عن ملفات المواطنين؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2022 - 00:24

التوقيفات تتواصل في عقارية بعبدا.. ماذا عن ملفات المواطنين؟

منذ 3 ساعة 30 December، 2022
تقارير مصورة - لبنان

التوقيفات تتواصل في عقارية بعبدا.. ماذا عن ملفات المواطنين؟

المصدر: قناة المنار

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