الشيخ الخزعلي والعامري يؤكدان على جهاد القادة الشهداء في النصر على داعش

قال أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر إن الأعداء أرادوا استعمار الأرض وأرادوا باغتيال القادة الشهداء انهيار معنوياتنا لكننا اكملنا طريقهم.

وشدد الأمين العام لحركة عصائب، خلال كلمته في مهرجان عطر السواتر السنوي الذي اقيم بالذكرى على “ضرورة أن تبقى تضحية الشهداء البوصلة التي تصحح من خلالها الأعمال، مؤكداً، أن الأعداء أرادوا أن تنهار المعنويات باغتيال قادة النصر.

وقال الشيخ الخزعلي ، إن “الأمم تفتخر بشهدائها ونحن قدمنا في طريق الحق آلاف الشهداء”، مضيفا، أنه “قدمنا الشهداء وكل شهدائنا قادة ومن هؤلاء القادة الشهيدان أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني”. وأضاف، أن هناك حرباً اقتصادية تستهدف العراق، فيما أشار إلى أن الإطار التنسيقي وحلفاؤه حققوا “نصراً سياسياً” في تشكيل الحكومة دون تدخل دولي.

العامري: فتوى الجهاد الكفائي استطاعت توحيد الطاقات لقتال داعش

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، في كلمته بمهرجان الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر، أن “فتوى الجهاد الكفائي استطاعت توحيد جميع الطاقات لقتال عصابات داعش الإرهابية”، مبينا، أن “الفضل يعود إلى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في المعركة الخالدة ضد الإرهاب”.

وقال العامري في كلمته،” نستذكر هذه الأيام الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر ونسأل الله أن نسير على نهجهم”، مشيرا إلى أن “الشهيدين القائدين أبا مهدي المهندس وقاسم سليماني نذرا أنفسهما للإسلام”.

وأشار العامري إلى دور الشهيد الجنرال قاسم سليماني في نصرة الأمة الإسلامية والمسلمين في مختلف أصقاع وبقاع الأرض، مؤكداً أن للشهيد سليماني دور بارز في نصرة المستضعفين في مختلف الدول والمناطق التي تتعرض للظلم.

وتابع، “أشكر الأطباء الذين كانوا يتزاحمون في ميادين الموت لإنقاذ المقاتلين المدافعين عن العراق، ومواكب الدعم اللوجستي لمساهمتها الكبيرة في ساحات الجهاد”، مردفا، “نتمنى أن يكون هناك مهرجان خاص لتكريم الإعلاميين والأطباء والمهندسين ومواكب الدعم اللوجستي”.

وأشار رئيس تحالف الفتح إلى أنه “لدينا معركة أخرى لا تقل أهمية عن المرحلة السابقة وهي الحرب الناعمة ويجب أن نسهم بهذه المعركة”، لافتا إلى أن “محاربة آفة المخدرات لا تقل أهمية عن محاربة داعش إن لم تكن بخطورته”. ونبه العامري إلى أن “المعركة اليوم يجب أن تكون معركة استقلال اقتصادي وارتفاع الدولار جزء من مخطط للسيطرة على الاقتصاد”.

المصدر: مواقع