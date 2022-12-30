الهلال الأحمرالفلسطيني: إصابتان بالرصاص المطاطي إحداهما في الرأس و35 إصابة بالغاز بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أوصرين بنابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2022 - 20:02
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مصادر طبية فلسطينية: 30 إصابة حصيلة اقتحام الاحتلال للمدينة القديمة بنابلس بينها 4 بالرصاص الحي و25 حالة اختناق
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خبراء اقتصاديون أوروبيون: العقوبات الغربية على روسيا ستتسبب بانكماش أوروبي في العام المقبل والركود آتٍ لا محالة
الرئيس الروسي أمام نظيره الصيني: شراكة بلدينا تتطور بسرعة ونتوقع ارتفاعا بإمدادات الغاز الروسي إلى الصين العام المقبل
الرئيس الصيني: الطريق إلى السلام في أوكرانيا لن يكون سهلا لكنه ممكن
الرئيس الشيشاني: قوات "أحمد" الخاصة تواصل عملها على جبهات القتال ولديها تقنيات عسكرية لم تقم باستخدامها حتى الآن
الخارجية الصينية: نعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان وسنتخذ إجراءات للدفاع عن أمننا
البرازيل: وفاة اسطورة كرة القدم بيليه عن عمر ناهز (82 عاماً) والحكومة تعلن الحداد 3 أيام على وفاته
الهلال الأحمرالفلسطيني: إصابتان بالرصاص المطاطي إحداهما في الرأس و35 إصابة بالغاز بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أوصرين بنابلس
منذ 1 ساعة
30 December، 2022
الهلال الاحمر الفلسطيني
فلسطين
مواجهات مع الاحتلال
نابلس
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