الهلال الأحمرالفلسطيني: إصابتان بالرصاص المطاطي إحداهما في الرأس و35 إصابة بالغاز بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أوصرين بنابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2022 - 20:02

الهلال الأحمرالفلسطيني: إصابتان بالرصاص المطاطي إحداهما في الرأس و35 إصابة بالغاز بمواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أوصرين بنابلس

منذ 1 ساعة 30 December، 2022
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