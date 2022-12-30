الشيخ الخطيب: السياسة المتبعة عملية التفافية على الازمات وما يعطى باليد اليمنى يؤخذ اضعافه باليد اليسرى

اكد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ان السلم الاهلي فهو أمر مقدس يجب الحفاظ عليه ولا يجوز الاخلال به ويجب حل الخلافات بين القوى السياسية الداخلية عن طريق الحوار والتفاهم.

ورأى أن اللبنانيين مهما تباعدت بينهم الآراء فهم شعب واحد ومصيرهم واحد لا يصح أن تعطى الخلافات بينهم بعدا دينيا او طائفيا، ومن المؤسف على مستوى تخفيف الاعباء عن المواطنين ان السياسة المتبعة عقيمة وعملية التفافية على الازمات وما يعطى باليد اليمنى يؤخذ اضعافه باليد اليسرى كما يفعل البنك المركزي بعملية صيرفة، ويبقى الحل وتحمل المسؤولية بالاستجابة إلى دعوة الحوار السياسي.