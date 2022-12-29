امن الدولة: جولة على الأفران والمحطّات… ومتابعة ضبط بيع الطوابع

نفّذت مديريّة عكّار الإقليميّة في أمن الدّولة، جولةً على الأفران ومحطّات المحروقات والمحال التجاريّة، برفقة مندوبين من مصلحة حماية المستهلك ، وتمّ تسطير محضرَي ضبطٍ بحقّ صاحبَي محطّتين لبيع المحروقات، لقيامهما ببيع صفيحة البنزين بسعر يفوق التسعيرة المحدّدة من قبل وزارة الطاقة والمياه.

الى ذلك، قامت دوريّة من أمن الدّولة – مديريّة الشمال الإقليميّة، برفقة مندوبين من وزارة الاقتصاد، بجولة على بائعي الطوابع الأميريّة الذين يبيعونها في السّوق السوداء، وفي النتيجة تمّ ضبط طوابع من كلّ الفئات، مع كلّ من المدعوّين (ك. ز.) و ( ع. ك. م. ش).، و ( ج. ح.) في محيط سراي طرابلس، فتمّ تسطير محاضر ضبط بحقّهم، وتمّ تنبيههم بوجوب بيعها بالسعر الرسميّ.