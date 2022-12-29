امن الدولة: جولة على الأفران والمحطّات… ومتابعة ضبط بيع الطوابع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2022 - 17:32

امن الدولة: جولة على الأفران والمحطّات… ومتابعة ضبط بيع الطوابع

منذ 23 mins 29 December، 2022
امن الدولة
لبنان

نفّذت مديريّة عكّار الإقليميّة في أمن الدّولة، جولةً على الأفران ومحطّات المحروقات والمحال التجاريّة، برفقة مندوبين من مصلحة حماية المستهلك ، وتمّ تسطير محضرَي ضبطٍ بحقّ صاحبَي محطّتين لبيع المحروقات، لقيامهما ببيع صفيحة البنزين بسعر يفوق التسعيرة المحدّدة من قبل وزارة الطاقة والمياه.

الى ذلك، قامت دوريّة من أمن الدّولة – مديريّة الشمال الإقليميّة، برفقة مندوبين من وزارة الاقتصاد، بجولة على بائعي الطوابع الأميريّة الذين يبيعونها في السّوق السوداء، وفي النتيجة تمّ ضبط طوابع من كلّ الفئات، مع كلّ من المدعوّين (ك. ز.) و ( ع. ك. م. ش).، و ( ج. ح.) في محيط سراي طرابلس، فتمّ تسطير محاضر ضبط بحقّهم، وتمّ تنبيههم بوجوب بيعها بالسعر الرسميّ.

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