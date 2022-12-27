اجتماع لمجلس الامن الفرعي في الشمال للبحث بالاجراءات الامنية بفترة الاعياد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2022 - 16:28

اجتماع لمجلس الامن الفرعي في الشمال للبحث بالاجراءات الامنية بفترة الاعياد

منذ 1 ساعة 27 December، 2022
مجلس الامن الفرعي في الشمال
لبنان

ترأس محافظ الشمال رمزي نهرا الثلاثاء في مكتبه في سرايا طرابلس، اجتماعا لمجلس الامن الفرعي حضره قادة الأجهزة العسكرية والامنية والقائمقامين ورؤساء البلديات في كل مناطق الشمال.

واكد المجتمعون في بيان على “اتخاذ الاجراءات المناسبة والاستثنائية لحماية المواطنين ودور العبادة خلال فترة الاعياد”، وحذروا من “اطلاق الاعيرة النارية خلال منتصف ليل نهاية العام الحالي”.

وأشار المجتمعون الى ان “الاجهزة المختصة ستقوم بتوقيف كل المخالفين وتحويلهم الى القضاء المختص وانزال اشد العقوبات بحقهم”، وشددوا على “مكافحة ظاهرة حرق الدواليب المطاطية في بعض المناطق طرابلس وانزال اشد العقوبات ايضا بحق مرتكبي هذه الجريمة البيئية والصحية”.

المصدر: مراسل الموقع

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