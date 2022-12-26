الوزير حمية : جرافات وزارة الاشغال العامة والنقل تعمل على فتح كافة الطرقات الجبلية وستواصل العمل لجرف الثلوج

نشر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية صورة لأحدى الجرافات التابعة للوزارة وهي تفتح الطريق بعد تراكم الثلوج عليه في منطقة الارز.

وعقب الوزير حمية في تغريدة له على موقع تويتر على الصورة، مؤكداً ان جرافات وزارة الاشغال العامة والنقل تعمل على فتح كافة الطرقات الجبلية وستواصل العمل لجرف الثلوج عنها على مدار اليوم، مشيراً الى ان كافة مراكز جرف الثلوج ستبقى على اهبة الاستعداد عند وصول اي منخفض جوي جديد، داعياً في ختام التغريدة الى التكامل سوياً حفاظاً على السلامة العامة.

المصدر: قناة المنار