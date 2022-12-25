إيران تعزي بضحايا انفجار صهريج غاز في جنوب افريقيا

قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، العزاء بضحايا حادث انفجار صهريج الغاز في جنوب افريقيا، الى حكومة هذا البلد واسر الضحايا.

واعرب كنعاني، عن اسفه لمقتل واصابة عدد من مواطني جنوب افريقيا، اثر حادث الانفجار الذي وقع في هذا البلد (السبت)؛ متمنيا للجرحى بالشفاء العاجل.

ولقي 8 أشخاص مصرعهم بعد انفجار صهريج وقود في مدينة بوكسبرغ بجنوب أفريقيا، السبت؛ وبحسب وكالات انباء محلية ادى الانفجار الى إصابة العشرات وإلحاق أضرار بمباني قريبة من موقع الحدث، كما حطم سقف قسم الطوارئ بمستشفى تامبو ميموريال، ودمر منزلين وعدة سيارات، وتسبب في إصابة بعض المارة.

واكدت المصادر ذاتها، على ان عمال الطوارئ موجودون في مكان الحادث بالقرب من المستشفى، لتقديم خدماتهم الاغاثية.

كما تداول نشطاء على موقع تويتر فيديوهات تظهر أن الصهريج علق بنفق قبل انفجاره، وترصد فيديوهات أخرى حادث الانفجار الضخم.

المصدر: وكالة ارنا