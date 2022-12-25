لجنة الأسير سكاف إلتقت بشور: لمواصلة النضال لتحرير أوطاننا من الإحتلال

زار وفد من لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف، الأمين العام المؤسس للمؤتمر القومي العربي معن بشور، بحضور الوزير السابق بشارة مرهج، منسق لقاء خميس الأسرى يحيى المعلم، و مسؤول المنتدى القومي العربي في الشمال فيصل درنيقة، و مقرر لقاء الأحزاب الوطنية مهدي مصطفى، في مقر درا الندوة في بيروت.

و رحب بشور بوفد لجنة أصدقاء الأسير المناضل يحيى سكاف الذي شارك بتأسيس أول جمهورية فلسطينية في ١١ آذار ١٩٧٨ إثر العملية الفدائية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة و التي قادتها الشهيدة دلال المغربي، و قال بشور إن الوفاء لهؤلاء الأسرى هو بمتابعة قضيتهم وصولاً إلى تحريرهم من السجون الصهيونية المظلمة، و حيا بشور عائلة الأسير سكاف و خاصةً والدته التي رحلت دون أن تكحل أعينها برؤيته حراً حيث كانت تشارك في كافة النشاطات التي تقام من الشمال إلى الجنوب من أجل دعم الأسرى.

بدوره شكر جمال سكاف أمين سر اللجنة لبشور على متابعته و اهتمامه الدائم بقضية الأسير يحيى منذ عشرات السنين، و قال سكاف إنه من الواجب على كل الأحرار و الشرفاء مواصلة النضال و التصدي للعدو الصهيوني و المشاريع التي تستهدف أوطاننا و أمتنا حتى تتحرر أراضينا و الآلاف من أسرانا و مقدساتنا الإسلامية و المسيحية من رجس الإحتلال.

و في الختام قدم وفد اللجنة لبشور كتاب الأسير يحيى سكاف تحت عنوان ( يحيى ما زال حياً ) و الذي يروي سيرته النضالية حتى وقوعه في الأسر.

المصدر: المنار