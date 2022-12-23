ماكرون: سنتخذ مبادرات في الأسابيع المقبلة بشأن لبنان

اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتخذ “مبادرات في الأسابيع المقبلة بشأن لبنان”، ونفى “إمكان جمع مؤتمر دولي للبنان” .

أضاف في حديث الى “النهار” و”لوموند” و”وول ستريت جورنال”بعد انتهاء مؤتمر “بغداد 2” في عمان: “الطبقة السياسية التي تعيش على حساب البلد ليس لها الشجاعة للتغيير”، واعرب عن استيائه من “تصرف هذه الطبقة” وعن شكوكه بـ “طاقة الشعب اللبناني لدفعها الى التغيير”، معلنا انه يريد “المساهمة في إيجاد حل سياسي بديل عبر إقامة مشاريع وفي الوقت نفسه عدم التساهل مع الطبقة السياسية”.

وقال: “سنعمل على مشاريع ملموسة فقد تطرقت مع العاهل الأردني الى مشروع في قطاع الكهرباء للبنان”.