قوة صهيونية خاصة تحاصر بناية سكنية في شارع الأرصاد داخل الجبل الشمالي في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2022 - 16:10

قوة صهيونية خاصة تحاصر بناية سكنية في شارع الأرصاد داخل الجبل الشمالي في نابلس

منذ 12 mins 21 December، 2022
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