قوات الاحتلال تقتحم جنين وتعتقل شاباً وسط اندلاع اشتباكات مُسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2022 - 11:50

قوات الاحتلال تقتحم جنين وتعتقل شاباً وسط اندلاع اشتباكات مُسلحة

منذ 2 ساعة 21 December، 2022
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عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” مواطناً فلسطينياً، فجر اليوم الأربعاء، عقب اقتحام منزله في بلدة برقين غرب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين جنود الاحتلال ومقاومين.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة والآليات العسكرية، اقتحمت منزل الشاب مهدي صبح شقيق الشهيد أسامة صبح من بلدة برقين غرب جنين، واعتقلته واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتصدى مقاومون لقوات الاحتلال أثناء اقتحامها لبلدة برقين، مما أدى إلى انسحابها من المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، اقتحام المدن الفلسطينية لاسيما جنين ومخيمها، بهدف القضاء على المقاومة في المنطقة، إلا أنها تتفاجأ بارتفاع وتيرة العمليات الفدائية ضدها، رداً على انتهاكاتها المستمرة.

المصدر: فلسطين اليوم

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