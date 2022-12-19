النائب رائد برو من قرى جرد جبيل: نعمل على ابقاء الطرقات سالكة بين بلدات الجرد خلال فصل الشتاء

تفقد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رائد برو خلال جولة له في قرى جرد جبيل استهلها من بلدة أمهر ، أعمال تأهيل طرقات الجرد استعدادا لتساقط الثلوج ضمن خطة بالتنسيق مع البلديات وأهالي البلدات الجردية.

واكد برو متابعته الدائمة لملف تأهيل طرقات البلدات الجبيلية وبخاصة الجردية، مشيرا الى انه “تم نقل خط كهرباء بلدات جرد جبيل الجنوبي من كسروان الى محطة قرطبا خلال فصل الشتاء”.

من جهته عقد “العمل البلدي” لحزب الله في جبل لبنان والشمال اجتماعا بحضور النائب برو ومسؤول العمل البلدي سامر قبلان ضم رؤساء بلديات لاسا، افقا، عين الغويبة و المغيري لبحث استعدادهم لمساندة مركز جرف الثلوج في أفقا. كما شملت الاستعدادات تأهيل طريق أفقا – حدث بعلبك بهدف ابقائها مفتوحة أمام المواطنين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام