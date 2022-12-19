الشيخ البغدادي: المشروع الأميركي مصيره الفشل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2022 - 14:28

الشيخ البغدادي: المشروع الأميركي مصيره الفشل

منذ 52 mins 19 December، 2022
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لبنان

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي أن “عدم الحوار الجدي للتوصل إلى انتخاب رئيس للبلاد يكشف عدم تحمل المسؤولية وعدم المبالاة لما يتحمله المواطن”.

وقال الشيخ البغدادي “كأن المطلوب معاقبة هذا الشعب على كل صبره وجهاده وهذا يدل على أن الطبقة الحاكمة ليست من سنخية هذا الشعب ولا تشبهه”، واعتبر ان “هذا يحتم على الناس من مختلف الطوائف أن يعيشوا الوعي والإدراك لما يحاك من هذه الطبقة الفاسدة التي ربطت مصير البلد بمصالح الأميركيين وحلفائهم”.

وشدد الشيخ البغدادي على ان “المشروع الأميركي مصيره الفشل، وهذا ما شاهدناه في كل ما قام به الأميركيون في المنطقة من أفغانستان إلى اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وسقطت معهم كل مشاريع الشغب وخصوصا ما قاموا به أخيرا ضد الجمهورية الإسلامية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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