طقس مستقر ودافئ نسبياً حتى يوم الثلاثاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل و بداية انخفاض تدريجي على الجبال، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر ودافئ نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول الى متقلب مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز فوق البحر الاسود و شمال تركيا .

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الإثنين: صافٍ الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل و بداية انخفاض تدريجي على الجبال.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، تتكاثف الغيوم تدريجيا بدءا من المساء حيث تصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة.

الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مصحوبة ببرق ورعد يرافقها اشتداد في سرعة الرياح تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع ٢١٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها تدريجياً مع تدني درجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 21 درجة، في الداخل من 6 الى 21 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين ٨ و ٢٥ كلم/س.