اللجنة الوزارية الرباعية في جلسة اولى لجس النبض – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2022 - 22:50

اللجنة الوزارية الرباعية في جلسة اولى لجس النبض

منذ 3 ساعة 17 December، 2022
تقارير مصورة - لبنان

جلسة اولى قد تكون الاخيرة للجنة الوزارية الرباعية المنبثقة عن الاجتماع التشاوري.

المصدر: قناة المنار

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