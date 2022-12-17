المفتي قبلان ينعى المرجع محمد الروحاني

نعى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، المرجع السيد محمد صادق الروحاني، وقال: “إن موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد ما اختلف الليل والنهار. وإننا إذ ننعى الفقيه الكبير المرجع السيد محمد صادق الروحاني للعالم والعالم الإسلامي والجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها وشعبها وحوزاتها والمجاميع الفكرية والحوزات العلمية بكافة أنحاء العالم نرفع تعزيتنا لمولانا الأعظم صاحب العصر والزمان ومراجعنا الكبار، ونؤكد أن السيد الروحاني كباقي مرجعيات الحوزة العلمية حمل كنوز تراث السماء وخاض معركة الأنبياء والأولياء وناهض الظلم والفساد وكان من أبرز الشخصيات العلمائية التي ساهمت بتقويض نظام بهلوي وصوتا من أصوات الإمام الخميني بمعركة إسقاط نظام الشاه المدوية، واليوم يلتحق بالرفيق الأعلى بعد عمر مديد أمضاه بخدمة رسالة الله وتراث آل محمد، ومن خلفه دولة علمائية من أبرز دول العالم تعيد إنتاح عقل هذا العالم بما يناسب صلة هذا الإنسان بالله بعيدا عن سرطان الأمركة الذي يعمل على تسليع الإنسان وسحق نوره وتحويله إلى فريسة جهل بحقيقة مبدئه وغاية وجوده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام