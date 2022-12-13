لقاء اليوم الموعود الفكري في أجواء الليالي الفاطمية

عقدت جمعية الإمام المنتظر العالمية والعتبة الرضوية المقدسة لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وثمانية وخمسون في أجواء الليالي الفاطمية بمقام السيدة صفية بنت الإمام الحسين عليهم السلام.

استهل اللقاء بآيات من الذكر الحكيم المقرئ الحاج محمد النمر وتلته كلمة لسماحة الشيخ علي فرحات إمام مقام السيدة خولة”ع” بعنوان علي ع ميزان العدالة والسيدة الزهراء ع عنوان للمظلومية. تحدث عن السلوك القضائي الذي إنتهجه الامير حتى مع المقربين وبيّن مواقف الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في مواجهة المستكبرين ونصرة المظلومين، وما مثلته من عالمية باتت سمة مميزة ترافق سيرته التاريخية التي لا تشبهها سيرة في إنسانيتها وسموها المعرفي والقيمي وزوجته فاطمة الزهراء ومحاولتهما الصادقة والدؤوبة لجعل الدين الجديد ينتشر خارج حدود القبيلة والعشيرة.

أدار اللقاء الحاج ابو جواد النمر والد الشهيد المجاهد الحاج علي رشيد حسن النمر وقرأ سماحة الشيخ مرتضى حميد صياحي مدير دائرة التبليغ والإرشاد في جمعية الإمام المنتظر العالمية مجلس عزاء فاطمي بين خلاله مدى المظلومية للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. وختم المقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية اللقاء بدعاء الفرج بشكل جماعي.

لمشاهدة اللقاء إضغط على الرابط التالي :

https://youtu.be/1NBQlXOWMro

المصدر: جمعية الإمام المنتظر العالمية