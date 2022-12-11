الحاج حسن: العالم يتغير والذين كانوا ينتقدون الدعوة للتوجه شرقاً استقبلوا الشرق

اعتبر رئيس تكتل “بعلبك الهرمل” النائب الدكتور حسين الحاج حسن خلال ندوة سياسية في بلدة تمنين الفوقا أن “الحوار هو الأمر المطلوب للتفاهم” في الموضوع الرئاسي، و”من دون حوار أبواب التفاهم ستبقى موصدة”.

وقال ” كنا ولا زلنا وسنبقى متمسكين بحلفائنا بغض النظر عن خلافاتنا معهم، بغض النظر عن نظرتنا للأمور التي قد تختلف عن نظرتهم، وعن نظرتهم إلى الامور التي قد تختلف عن نظرتنا، وعلاقاتنا السياسية هي لمصلحة لبنان”.

ورأى أن “العالم يتغير والذين كانوا ينتقدون الدعوة للتوجه شرقا، استقبلوا اليوم الشرق، وأذنابهم خصوصا في لبنان، صاروا ينظرون للتوجه شرقا. نحن لم نقل يوما بالقطع مع الغرب، ولا نريد ان ننغلق، وإنما نحن ضد الارتهان للغرب”.

واشار إلى أن “هيمنة الأميركيين على العالم في حالة تراجع وانكفاء، وهناك تقدم لقوى أخرى باتجاه سقوط الأحادية وتعدد الأقطاب في العالم. وهذا جيد بالنسبة لنا حتى لا يبقى هناك هيمنة لأي قوة على منطقتنا والعالم، ولكي لا نصبح مرتهنين لهذه القوة، وهذا الأمر مؤشراته ودلالاته السياسية والاقتصادية مهمة على المدى القريب والمتوسط والبعيد وعلى المدى الاستراتيجي”.