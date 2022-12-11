الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات.. وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد مداهمات لمنازل المواطنين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر نبيل أبو شاذوف، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لبلدة برقين جنوب محافظة جنين.

كما أوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ناهد حمارشة وعلي عبد الرحمن بعجاوي من بلدة يعبد جنوب جنين، والشاب طارق أبو شادوف من بلدة برقين في جنين .

وبينت المصادر أن قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت شمال رام الله واعتقلت المحرر أدهم أبو عرقوب، والطالب في جامعة بيرزيت ضياء صبح من بلدة بيرزيت شمال رام الله.

من جهة ثانية، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الأحد المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال “الإسرائيلي”. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى سجن مستشفى الرملة

أعلن نادي الأسير الأحد نقل الأسير القائد ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان، بشكل عاجل من سجن “الرملة” إلى المستشفى. وقال نادي الأسير، إنه “تم نقل أبو حميد إلى المستشفى بعد ارتفاع حاد في درجة حرارته، وهبوط في دقات القلب”.

المصدر: فلسطين اليوم