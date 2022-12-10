بالفيديو | المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال واحتفالات في الرباط ومناطق اخرى من الوطن العربي

قاد يوسف النصيري مهاجم منتخب المغرب، فريق بلاده للفوز على البرتغال بنتيجة (1-0) اّلسبت، ضمن منافسات الدور ربع نهائي لمونديال قطر 2022. وسجّل النصيري هدف منتخب “أسود الأطلس” في الدقيقة 42. بهذا الانتصار يصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم، لينتظر الفائز بين إنكلترا وفرنسا مساء الليلة.

التفاصيل على موقع المنار الرياضي

وعمت مختلف المدن المغربية الاحتفالات بفوز المنتخب الوطني على البرتغال في المونديال الذي يقام في قطر. وخرج المغربيون في مسيرات سيارة احتفالاً بفوز المنتخب.

وفي غزة، عبر الفلسطينيون عن فرحتهم بهذا الفوز.

المصدر: موقع المنار + يونيوز