البحث مستمر مع تلاشي الأمل بالعثور على ناجين من زلزال المغرب المدمر

تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب الثلاثاء للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمن فقدوا منازلهم رغم تلاشي الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمّر الذي خلّف نحو 2900 قتيل. فيما زار الملك محمد السادس مصابين بالمستشفى الجامعي في مراكش وتبرع بالدم تضامنا معهم.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال 2901 قتيلا على الأقل إضافة إلى 5530 جريحا، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية الثلاثاء. وأكدت أن السلطات “تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا”، فضلا عن “فتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال”.

ويحاول عناصر الإنقاذ المغاربة، بدعم من فرق أجنبية ومتطوعين تسريع عمليات البحث وتوفير مأوى لمئات الأسر التي خسرت مساكنها.

عصر الثلاثاء أفادت وكالة الأنباء المغربية إن الملك محمد السادس زار المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، “حيث تفقد جلالته الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم”. كما أعلنت أن مستشفى عسكريا ميدانيا أقيم في دائرة تفنغولت بإقليم تارودانت جنوب مراكش، ثاني أكثر إقليم تضررا بعد الحوز.

يستعجل الناجون في القرى الجبلية النائية تأمين ملاجئ لهم بعدما فقدوا بيوتهم. وكان القلق باديا على وجوه بعضهم، الذين تدبروا ملاجئ بوسائلهم المتواضعة، في قرية دوزرو المدمرة على بعد نحو 80 كيلومترًا جنوب مراكش، وسط البلاد.

في الأثناء، وصلت إلى القرية وحدة تضم 20 من رجال الإنقاذ البريطانيين. وقال رئيسها ستيف ويليت “لقد تدبر السكان (أمر موتاهم) لكن سنستعين بالكلاب لنرى ما إذا كان ثمة شيء آخر”.

تقع هذه القرية الجبلية في إقليم الحوز حيث مركز الزلزال، وهو ممتد بمعظمه على جبال الأطلس الكبير حيث فاقمت الانهيارات الأرضية صعوبة الوصول إلى القرى المنكوبة.

سقط في إقليم الحوز أكثر من نصف القتلى (1643). بينما لم تسجل الثلاثاء وفيات جديدة في باقي للمناطق التي ضربها الزلزال، وفق ما أوضحت وزارة الداخلية، التي أكدت دفن معظم القتلى.

في بلدة أمزميز تجمع عشرات الناجين الثلاثاء حول شاحنة لاستلام مساعدات غذائية جاء بها متطوعون.

في جنيف وجه الصليب الأحمر الدولي الثلاثاء نداء لجمع أكثر من 100 مليون دولار لتوفير الاحتياجات العاجلة للمغرب. ويؤمل أن يمكنه ذلك من “تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت، والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية”، وفق ما أوضحت كارولين هولت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

فيما أفادت منظمة اليونيسف الثلاثاء أن “حوالي 100 ألف طفل قد تأثروا بالزلزال”، موضحة أنها “حشدت بالفعل موظفي المساعدة الإنسانية لدعم الاستجابة الفورية على الأرض”.

وقال رئيس الوزراء عزيز أخنوش الاثنين إن السكان الذين هدمت بيوتهم “سيتلقون تعويضات”، موضحًا “سيكون هناك عرض واضح سنحاول تحضيره هذا الأسبوع” في هذا الشأن. ولفت إلى أنه يتمّ النظر حاليًا في حلول لإيواء المشرّدين. وكانت الحكومة أعلنت إحداث صندوق خاص لمواجهة تداعيات الكارثة، وهو مفتوح لتلقي التبرعات.

وما زال الوصول إلى القرى الأقرب إلى مركز الزلزال صعبًا بسبب الانهيارات الأرضية. وأنشأ الجيش المغربي مستشفيات ميدانية لعلاج الجرحى في المناطق البعيدة، على غرار قرية أسني في إقليم الحوز المنكوب.

وقد استقبل هذا المستشفى أكثر من 300 مصاب بحسب الطبيب الكولونيل يوسف قموس. وكان المغرب أعلن مساء الأحد أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.

والزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية)، هو أقوى هزّة يتمّ قياسها في المغرب على الإطلاق.

والمغرب غير معتاد عمومًا على الزلازل المدمرة. واعتبر هذا الزلزال الأعنف “استثنائيا” نظرًا إلى بؤرته الواقعة في قلب جبال الأطلس الكبير، خصوصًا أن الرقعة الجغرافية المنكوبة شاسعة.

في 29 شباط/فبراير 1960، دمر زلزال بقوة 5,7 درجات مدينة أغادير الواقعة على ساحل البلاد الغربي مخلفا ما بين 12 ألى 15 ألف قتيل، هم ثلث سكان المدينة.

المصدر: أ ف ب