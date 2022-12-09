الشيخ ياسين: تعطيل البلاد بمواقف احادية والتمترس وراء الطائفية سينعكس سلبيا على كل مكونات البلد

أسف رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في بيان ” لما وصلت إليه امور البلد من انهيار فيما تصر بعض القوى على مصالحها الصغيرة التي ساهمت في تسريع الإنهيار وتجويع الناس وضرب كيان البلد”.

وتابع الشيخ ياسين:” ان العبث السياسي الذي يمارسه البعض بترشيحات غير جدية لرئاسة الجمهورية أو بإغلاق باب الحوار والتوافق سيضع لبنان في دائرة الخطر خصوصا أن البعض يتعاطى بطائفية مع هذا الإستحقاق”.

واضاف: “إننا نؤكد أن تعطيل البلاد من قبل البعض بمواقف احادية والتمترس وراء الطائفية سينعكس سلبيا على كل مكونات البلد ،مشددين على ضرورة ان تكف السفارات عن التدخل عبر هذا الفريق او ذاك لتنفيذ إجندتها في المنطقة خدمة لمصالحها ولمشاريع الكيان الصهيوني”.

واشار الى”ان تكاتف قوى المقاومة والممانعة في لبنان يعزز قوة القاعدة الثلاثية التي تفرض مواجهة الفساد والطائفية والتبعية للخارج حماية لإنجازات لبنان في البر والبحر، متسائلين عن الخطوات الجارية في موضوع إستخراج النفط والغاز؟ ”

وتابع : “إن حديث البعض عن تشريع الشذوذ هو امر ترفضه الفطرة الإنسانية فضلا عن الأديان السماوية وهو إعتداء على القيم الإنسانية وليس حرية وتشريع ذلك ليس معيارا للحداثة بل دليلا على الإنحطاط الأخلاقي”.

وختم العلامة ياسين “مطالبا الاحرار في العالم بتحركات فاعلة توقف وحشية العدو الصهيوني وابادته للشعب الفلسطيني خصوصا في الضفة الغربية التي تعيش حربا إرهابية صهيونية لا يحترم فيها الكيان أي قانون إنساني او دولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام