مجموعة خاصة في أمن الدولة توقف تاجر اسلحة معروف في منطقة القصر الحدودية

تمكّنت المجموعة الخاصّة في أمن الدّولة فجر الأربعاء 7-12-2022،، من رصد (خ. ن. د.)، هو الاسم الأشهر في منطقة الهرمل، بسبب نشاطه الذي يتركز حول تهريب الأسلحة والاتجار بها عبر المناطق الحدوديّة، والذي لم يردعه بلاغ الحكم الصادر عن المحكمة العسكريّة، ولا رصد الأجهزة الأمنيّة له، من متابعة نشاطه، لا بل زاد نشاطه وتطوّر خلال الأشهر الماضية.

وتمكنّت القوّة المذكورة من توقيفه واقتياده إلى أحد مراكز المديريّة العامّة لأمن الدّولة في بيروت، يجري التحقيق معه بإشراف القضاء، لكشف خيوط شبكته وتجاوزاتها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام