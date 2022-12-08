لبنان | بدء التصويت في الجلسة التاسعة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2022 - 12:44

لبنان | بدء التصويت في الجلسة التاسعة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية

منذ 1 ساعة 8 December، 2022
أخبار موقع المنار

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