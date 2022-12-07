أنشطة لقطاع صيدا في كشافة المهدي(عج) بذكرى ولادة السيدة زينب(ع)

نظم قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي(عج) لمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب(ع) والذي يصادف “يوم الدليلة” في كشافة الإمام، مهرجانًا للدليلات بعنوان “زينب جوهرة العصمة”، في ثانوية المهدي – الغازية.

وتخلل فقرات وزوايا ثقافية ودينية وفنّية متنوعة بالإضافة الى ورشة حول علاقة السيدة زينب عليها السلام بإمام زمانها قدّمتها الدكتورة فاطمة غندور، وفي الختام، أدت المشاركات نشيد “إمام زماني”ووزعت الهدايا عليهنّ.

وإحتفاء بالمناسبة التي أعلنهُا الإمام الخميني “يومًا للمُمرضة المُسلمة”، أقام عدد من أفواج القطاع في المدينة أنشطةً تكريمية، حيث زارت قائدات ودليلات فوج السيدة خديجة مستشفى صيدا الحكومي وقدمن الورود والحلوى وهنّأن الممرضات بيومهنّ.

وزارت قائدات فوج السيدة سكينة(ع) الغازية مختبرات البلدة ومستوصفاتها وباركن للممرضات يومهنّ ووزعن الدروع التقديرية عليهنّ تكريمًا لجهودهنّ المباركة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام