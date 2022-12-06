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December 6 2022 - 23:56

اسرائيل تفقد القدرة على ادارة الصراع مع الفلسطينيين

منذ 3 ساعة 6 December، 2022
رئيسُ قسم الأبحاث في شُعبة المخابرات الصهيونية (أمان) عميت ساعر
رئيسُ قسم الأبحاث في شُعبة المخابرات الصهيونية (أمان) عميت ساعر
عربي وإقليمي - كيان العدو

حذر مسؤولون أمنيون صهاينة من حالةِ عدمِ الاستقرارِ التي تنشأُ في مناطقِ الضفةِ الغربية وفي أوساط السلطة الفلسطينية التي قالوا إِنّها تَفقِدُ الحافزَ والشرعية.

واعتَبَرَ رئيسُ قسم الأبحاث في شُعبة المخابرات الصهيونية “أمان” عميت ساعر أنَّ الاستقرارَ الأمنيَّ مع مرور الوقت يتِمُّ تقويضُه وهناك ضَعفٌ واضحٌ في ذلك، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك قدرةٌ على إدارة الصراع مع الفلسطينيين .

وبَيَّنَ ساعر أن هناك فقداناً للسيطرة منْ قِبَلِ الأجهزة الأمنية الفلسطينية في شمال الضفة الغربية وخاصة في جنين، وأشار إلى انتشارٍ لِمَا وصفه الجماعاتِ المسلحة بما فيها حركةُ فتح نفسُهَا وليس فقط حركَتَي حماس والجهاد، مشيرًا إلى أن ظهورَها أدّى لِقفزةٍ مِقدارُهَا ثلاثةُ أضعافِ هذا العام في عددِ الاشتباكات عمّا قَبلَهُ منَ العامَين الماضِيَين.

المصدر: قناة المنار

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