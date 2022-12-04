مقتل أكثر من 230 أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل أكثر من 230 من الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحافية اليوم الأحد، “القضاء على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا في مدينة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية… والقضاء على 40 عسكريًا أوكرانيًا في مستوطنة شيفتشينكو بجمهورية دونيتسك الشعبية… والقضاء على 60 عسكريًا أوكرانيًا في مستوطنتي كيسلوفكا وياغودنوي بمنطقة خاركيف… والقضاء على أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا في مستوطنتي كريمينايا وتشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية”.

وأضاف كوناشينكوف “أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كراسنوارميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية… وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 طائرات مسيرة أوكرانية في مواقع متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقة خاركيف”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

المصدر: وكالة سبوتنيك