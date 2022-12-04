واشنطن: لا دليل على استعداد إيران لامتلاك أسلحة نووية

أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، أنه “ليس لدى الولايات المتحدة أي دليل على أن السلطات الإيرانية قررت امتلاك أسلحة نووية”.

وقالت هاينز “ليس لدينا معلومات تشير إلى أنهم اتخذوا قرارا بالحصول على أسلحة نووية، لكننا ما زلنا نرى أنهم يتخذون خطوات (في هذا الاتجاه)”.

وفي الوقت نفسه، وأكدت أنها لا تملك الصلاحية للتحدث عن “الخطوط الحمراء” لواشنطن فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، في وقت سابق أن “الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد، للذهاب لحل عسكري لمسألة منع إيران من الحصول على أسلحة نووية”.

المصدر: وكالات