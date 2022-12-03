البيت الأبيض يقول إن زيلينسكي غير مستعد للمفاوضات مع روسيا

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا ترى استعداد فلاديمير زيلينسكي للتفاوض على تسوية للصراع في أوكرانيا.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، إن “الرئيس زيلينسكي قال أيضا إنه يؤمن بالحل الدبلوماسي، لكنه أيضا غير مستعد”. وستواصل الولايات المتحدة، وفقاً لكيربي، دعمها لأوكرانيا ولن تجبرها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وعلق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، على إمكانية المفاوضات مع أوكرانيا، بأنه على كييف امتلاك الإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب التي سبق وحددتها عنها روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي، خلال كلمة عبر الفيديو في قمة مجموعة العشرين، عن رؤيته لخطوات استعادة السلام في أوكرانيا، المتكونة من عشر نقاط، الشيء الذي رد عليه بيسكوف، في تصريح لوكالة سبوتنيك، بأن مثل هذه الكلمات “تؤكد تمامًا” موقف كييف بشأن عدم استعدادها للتفاوض.

البيت الأبيض يبحث مع الكونغرس تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 21 مليار دولار

كما أعلن جون كيربي، أن الإدارة الأميركية تجري محادثات مع الكونغرس لتخصيص 37.7 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك 21 مليار دولار من المساعدات العسكرية، وأن المشاورات يقودها مستشار الرئيس للأمن القومي جيك سوليفان.

وقال كيربي: “سوليفان كان في مقر الكونغرس هذا الأسبوع لمناقشة طلباتنا الإضافية التي قدمناها إلى الكونغرس بقيمة37.7 مليار دولار ، منها 21 مليار دولار ستخصص لمساعدة الأمنية أوكرانيا في مجال الأمن”.

ويتوقع البيت الأبيض تلقي أموال إضافية لدعم أوكرانيا في المواجهة مع روسيا ضمن الميزانية التي من المقرر الموافقة عليها قبل 16 كانون الأول/ديسمبر.

يشار إلى أن وزير الحرب الأميركي، لويد أوستن، كان أعلن الشهر الماضي إن حجم المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا تجاوز 20 مليار دولار، وأن واشنطن، وفقا له، ستواصل تقديم المساعدة لها.

المصدر: سبوتنيك