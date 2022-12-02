الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين في دونيتسك – موقع قناة المنار – لبنان
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الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين في دونيتسك
منذ 26 mins
2 December، 2022
الدفاع الروسية
دونيتسك
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