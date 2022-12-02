الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين في دونيتسك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 2 2022 - 13:30

الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين في دونيتسك

منذ 26 mins 2 December، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة