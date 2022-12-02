الشيخ ياسين: انتخاب رئيس للجمهورية قرار سيادي لبناني

اعتبر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة، أن “إصرار البعض على مرشح تحد ورفض الحوار الوطني والتوافق لن ينتج إلا جلسات عقيمة”، مؤكدا ان “البعض لا زال ينتظر التعليمات الخارجية ويقوم بنقل الرسائل عبر موقفه اللاوطني فيما تتفاقم الأزمة بكل أوجهها”. ورأى أن “انتخاب رئيس للجمهورية هو قرار سيادي لبناني ويجب ان يتم بأسرع وقت لأن الواقع الإقتصادي والإجتماعي والمالي وحتى الأمني بات على شفير الهاوية”.

وسأل: “متى تخضع القوى السياسية في لبنان لمصلحة شعبها ووطنيتها المحكومة بالتوافق والحوار والثلاثية”؟

أضاف: “إن إنتاج اي رئيس للجمهورية بمبادرة خارجية دون توافق داخلي، هو تجميد للأزمة وتأجيل للصدام وليس حلاً، وعليه يجب التوجه للحوار والتوافق الداخلي قبل اي شيء. إن تدهور الحالة المالية والمعيشية وترافق ذلك مع تفاقم أزمة النازحين السوريين دون توجه لاي حل، ينعكس بشكل خطير على الحالة الأمنية التي لا يجب التهاون فيها، وعليه فالتواصل مع الدولة السورية لحل أزمة النازحين ضرورة من الضروريات للنهوض بالبلد”.

وختم داعيا إلى “أوسع تضامن مع الشعب الفلسطيني خصوصا في الضفة الغربية في مواجهة الإجرام الصهيوني والإبادة الممنهجة التي يعتمدها العدو الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام