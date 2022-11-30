قرار قضائي بختم خزانات البداوي بالشمعِ الاحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2022 - 17:44

قرار قضائي بختم خزانات البداوي بالشمعِ الاحمر

منذ 1 ساعة 30 November، 2022
البداوي
لبنان

عَلِمَ مراسلنا في الشمال انَ قراراً قضائياً صدرَ بختمِ خزاناتِ البداوي بالشمعِ الاحمر في اطارِ التحقيقِ بالسرقاتِ المتكررةِ لكمياتٍ كبيرةٍ من المحروقاتِ منها اضافةً الى توقيفِ عددٍ من المتهمينَ بذلك.  التفاصيل مع مراسلنا فادي منصور:

 

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