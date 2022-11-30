قرار قضائي بختم خزانات البداوي بالشمعِ الاحمر

محتجون منعوا دخول الصهاريج إلى مصفاة البداوي شمال لبنان

قطع محتجون طريق المنية الدولي شمال لبنان الاثنين في الإتجاهين أمام منشآت نفط طرابلس الكائنة في البداوي. ومنع المحتجون دخول الصهاريج إلى حرم المنشآت واستلام المحروقات، إلى حين تأمين مادة المازوت للمنطقة. وذلك من أجل تشغيل مولدات الكهرباء الخاصة التي توقف بعضها عن العمل أو بدأت تنفيذ برنامج تقنين قاس ...