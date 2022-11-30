بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة المناقشة في مشروع قانون الكابيتال كونترول – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2022 - 13:10

بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة المناقشة في مشروع قانون الكابيتال كونترول

منذ 1 ساعة 30 November، 2022
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